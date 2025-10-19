東海地方は、今週は数日の周期で天気が変わりそうです。秋が深まり、朝晩は冷えるでしょう。インフルエンザが流行していますので、体調管理にご注意ください。今日19日は、すっきりしない天気今日19日の午前8時45分現在、前線が本州の南岸に停滞しています。このため、東海地方は雲に覆われ、愛知県や岐阜県を中心に雨の降っている所があります。このあとも、雨が降ったりやんだりの天気が続くでしょう。日差しが少なく、気温は日