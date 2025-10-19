◇ノルディックスキー・ジャンプサマーグランプリ（１８日、オーストリア・ヒンツェンバッハ）男子個人第９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）で行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２３３・６点で７位だった。１回目に８８メートルにとどまり１２位と出遅れた。上位を狙った２回目は８９・５メートルと飛距離を伸ばす意地を見せて順位を上げた。日本勢のトップは１回目８７・５メートル、２回目に８９メー