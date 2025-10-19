郊外に住み、2児の母として充実した生活を送っていた茜。しかし、いつからか、保育園で出会った都内に住むママ友からの何気ないひと言に違和感を覚えるように。『都会自慢が止まらないママ友』をごらんください。 夫と2人の子どもとともに、都内から郊外へ引っ越した茜。子育てに適した環境で充実した生活を送っていました。そんな中、保育園で出会ったママ友の美香は、都内から子どもを通わせているということを知りました。