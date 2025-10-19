2025年6月、惜しまれつつも完全引退となったJR東日本の185系。この引退を記念したグッズ4種の予約が始まっている。どれも数量限定なので早めにチェックを。＞＞＞数量限定185系グッズをチェック！（写真16点）1981年（昭和56年）に運行を開始した国鉄の特急形185系。運用開始40年となる2021年3月12日に定期運行を終了し、臨時列車等で活躍してきた。2025年5月28日から29日には、残る2編成のうちのB6編成が廃車回送を迎え、今回、20