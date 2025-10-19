任期満了に伴う長野市長選挙が１９日に告示され、これまでに現職と新人の合わせて5人が立候補し、選挙戦に入りました。（午前１０時現在）長野市長選に立候補したのは、届け出順に、新人・前市議会議員小泉一真さん（59）新人・経営コンサルタント平本浩一さん（59）現職・1期目荻原健司さん（55）新人・元福祉施設職員草間重男さん（75）新人・前市議会議員野々村博美さん（68）いずれも無所属の5人です。立候補の受け