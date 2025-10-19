世帯年収1,000万円を超えているけど、なぜか貯蓄ができない。実は、このような家庭は決して珍しくありません。「贅沢しているつもりはないのに……」その感覚こそ、無意識のうちに家計を食い潰す危険なサインです。収入が増えるほど支出も膨らむ、高所得世帯が陥りがちな構造的な罠の正体と、その負の連鎖を断ち切る方法をみていきます。すべては子どものため…高所得でも貯金ゼロの現実都内のタワーマンションに暮らす、樋口大輔