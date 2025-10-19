AKB48の20周年を記念して、スペイン発祥のアートキャンディブランド「パパブブレ」との特別なコラボが実現しました。10月17日（金）より大丸東京店で開催される「AKB48 大衣装展 -時代を彩った装跡-」にあわせて登場する限定コレクション♡メンバーの永野芹佳さんがデザインを手がけ、“思い出と可愛さ”をテーマにしたキャンディたちは、ファン必見のメモリアルアイテムです。 パパブブレ×AKB48の特別コ