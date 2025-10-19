現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】40回に登場する難波屋（なにわや）。確かにあの芸人の面影が…10月19日放送の40回に登場する出演者の扮装写真がNHKより公開されました。2名が演じるのは以下の通りです。■江口直人（どぶろっく）さん生臭坊主・・・栃木の豪商との宴の席で歌麿と交流する坊主 ■コウメ太夫さん難波屋（なにわや）・・・水茶屋・難波屋の主人