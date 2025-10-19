私（キムラカヨ、30代）は夫（サトル、30代）と娘（マキ、小3）との3人暮らし。マキが保育園のときから親子で仲よくしているのがヨダ家です。ヨダ家は姉のアンジュちゃん（小3）と、妹のミアちゃん（小1）の姉妹。アンジュちゃんはマキと同級生で、習い事も同じです。ママのナギサさんは、ミアちゃんが小学生になったのを機に時短勤務からフルタイム勤務に変えました。そんなヨダ家の変化が、私たち家族に影響するとは思ってもいな