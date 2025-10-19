在宅・不在にかかわらず指定した場所に荷物を置いていってもらえる「置き配」。対面での受け取りをしなくていいことや、再配達のリスクが軽減することから、受け取る側も配送業者側もありがたいサービスとして利用する方も多そうですね。今回はその置き配についての質問が寄せられました。『オートロックのマンションで置き配ってできませんよね？』言われてみれば……と思わず口にしてしまいそうなこの質問。置き配と言えば玄関の