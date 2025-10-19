真剣にスコアアップを目指したい人にオススメなのが、PGA所属プロによる無料ラウンドレッスンが受けられるゴルフ場。芳賀カントリークラブがまさに無料のラウンドレッスンを行っており、支配人でもある齋藤義勝プロが、初心者から上級者までサポート。基本的に3ホール同行し、スイングの悩み解決からマネジメントの考え方まで幅広く対応してくれる。【写真】バンカーの目玉はどう出す？ コースの支配人でもあるPGA所属プロが解説！