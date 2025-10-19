北海道・釧路警察署は2025年10月18日、器物損壊の疑いで釧路市に住む会社員の男（30）を現行犯逮捕しました。男は18日午後6時ごろ、釧路市愛国東1丁目にあるビル1階の窓ガラスを割った疑いが持たれています。このビルには飲食店が入っていて、窓ガラスが割れる音に開店準備中だった店舗関係者が気づきました。警察によりますと、男は当時酒に酔った状態で、調べに対し「窓ガラスを足で蹴った」という趣旨の供述をして容疑を認めて