【プロレス蔵出し写真館】１０日から１５日まで行われた「ストロング小林展」第２弾は、１３７０人の来場者で盛況のうちに幕を閉じた。一方、恒例ともなった「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」は４日から１３日まで熊本で開催され前田日明、蝶野正洋、藤波辰爾のトークショーで盛り上がった。かつてのビッグネームは、まだまだオールドファンの記憶に残っている。猪木と小林は１９７４年（昭和４９年）３月１９日、蔵前国技館で