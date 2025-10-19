【昭和〜平成スター列伝】女子プロレス界注目の大一番が「マリーゴールド」２６日の両国国技館大会で実現する。米ＷＷＥのスーパースターで“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ”ことイヨ・スカイが参戦。かつての盟友でスーパーフライ級王座を保持する“プロレス界のアイコン”こと岩谷麻優との約７年６か月ぶりの対戦が決まったのだ。イヨは現在、ＷＷＥ女子部門で押しも押されもせぬスーパースター。今年３月にはＷＷＥ世界女子王