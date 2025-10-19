ボクシング帰り、大手牛丼チェーン店「松屋」の前で足が止まった。そこには「ジャークチキン」なる文字と、こんがり焼けたおいしそうなチキンの写真。すぐにでも食べたかったが、異臭騒ぎになりそうなくらい汗臭かったので帰宅。こうなったら家で作ってみようと調べたところ、ジャークチキンはジャマイカ発祥のスパイシーな鶏肉料理とのこと。「ジャーク（ｊｅｒｋ）」という言葉は、スパイスで味付けして焼くという意味を指す