悪化すると失明や腎不全という合併症にもつながりかねないのが糖尿病だ。どのような病気なのか、糖尿病専門医の鶴田加奈子先生に聞いた。――糖尿病とは鶴田医師（以下、鶴田）血液中の糖（グルコース）が増えてしまう病気です。鍵となるのがインスリンというホルモンです。このインスリンの絶対量が少なくなったり、量はあるのに働きが悪くなったりすることにより、血液中の糖が多い「血糖値が高い」状態になります。――