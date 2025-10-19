【今週の秘蔵フォト】日本ボクシング史上で１９７０年代に名王者と呼ばれたのが元ＷＢＣ世界ライト級王者のガッツ石松だ。７４年４月１１日に名王者ロドルフォ・ゴンザレス（メキシコ）に８回ＫＯ勝ちで王座を奪取。当時大激戦区だった同階級で５度の防衛を記録。タレントとしても活躍した。実は石松の長女である鈴木佑季もタレントとして活躍した。９４年１月２日、テレビ東京系の新春スペシャルドラマ「織田信長」に親子で出演