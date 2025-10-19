アイドルユニット「Merci Merci（メルシーメルシー＝メルメル）」元メンバーで俳優の齋藤栞（26）が19日、SNSを更新し「【ご報告】これまで活動してきた『齋藤栞』から『西東しおり』（さいとうしおり）に改名することになりました」と改名を発表した。7月には人事院・法務省の令和7年度の「刑務官採用試験広報ポスター」のモデルに起用されており「これからも皆さまに、新しい名前と共に心に残る瞬間を届けていけるよう挑戦を続け