スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は辛い物を食べるとむせてしまうという方からのお悩みです。【お悩み】辛い物や酸っぱい物を食べるとよくむせます。むせ予防ストレッチなんてありますか？（６０代男性）【アドバイス】首周りの筋肉を鍛えて、あっかんべーしながら発声練習！【解説】奥さんが韓流ドラマに夢中なので、韓国料理を食べる機会が多いけど、毎回むせてしまう