24時間、治安維持のために奔走する警察官には日勤と夜勤がある。 日勤では署に出勤後、道場で武道訓練のあと、出勤前の拳銃装着、署長訓示などを経て、交番へ出勤。夜勤明け勤務員と引継ぎ後、入れ替わる。 夜勤は午後2時に署へ出勤後、交番では終電まで110番対応しつつ、適宜休憩を入れる。だが、勤続約20年の警察OB・安沼保夫氏によれば、署内には「寝ないで朝まで職質するのが美徳」という文化があったという。