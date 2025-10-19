女子プロゴルファーの永嶋花音選手（24）が2025年10月13日、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を報告するとともに、韓国出身の女子プロゴルファー、リ・ハナ選手との2ショットも披露した。「24歳のはなねんもよろぴく」永嶋選手は「24歳になりました！！」と報告し、笑顔で花束を持つ姿やリ・ハナ選手との2ショットなど5枚の写真を投稿した。また、「メッセージやお祝いありがとうございました」と感謝し、「いつも支えて