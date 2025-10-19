秋華賞の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 相手はオークス組、紫苑Ｓ組、ローズＳ組のうち、上位人気から選びたい。 ルメール騎手の騎乗馬は［3・1・2・4］で、21年以降は毎年馬券圏内に入っているので要チェック。 また、サンデーレーシング所有馬は［4・0・1・8］と高い勝率をマークし、３年連続勝利しているので買い目に入れておきたい。 秋華賞過去10年のデータ