◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が試合前の練習は別メニューとなり、グラウンドに姿を現さなかった。１８日の第４戦で審判と激突。緊急搬送され、「後頭部の打撲」と診断された。安静にするため、この日も遅れて球場入りする予定だ。また、津森宥紀投手、尾形崇斗投手、岩井俊介投手がチームに合流