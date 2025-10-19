今季限りで現役を引退した中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。前日に投打二刀流で衝撃の３本塁打を放ったドジャース・大谷翔平投手に言及した。日本ハム時代に同僚だった大谷について、中田氏は「すごいです。レベルが違うといいますか。投げて打つなんで。１試合３本はたまに日本でもあるが、投げてしっかりパーフェクトに抑えて、３本。考えられないですね」と笑った。野手目線で、大谷の打撃につい