´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤Î³èÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µ´Ç¸î»Õ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼À¥Àî¤¢¤ä¤«¡Ê33¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ÝÇ½³èÆ°Åù¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤È»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤º