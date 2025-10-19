2024年11月、ゲストに世界的パフォーマーGABEZ（左:hitoshi、右:MASA）を迎えての独演会（写真：ベンビー提供）【写真で見る】｢愛娘に続き､母親も亡くして…｣｢お前､そろそろ本気出して気入れろ｣沖縄No.1芸人の地位を捨て､東京に進出した俳優ベンビー、知られざるその素顔沖縄でNo.1ピン芸人として活躍していたベンビーが、突然2024年4月になんのツテもなく東京へ進出した。齢50にして地位も名誉もかなぐり捨て、最愛の娘の死を受け