沖縄テレビ「O-1グランプリ2012」史上唯一のピン芸人として優勝（写真:沖縄テレビ提供）【写真で見る】｢最愛の娘が突然亡くなって…｣｢たくさんの景色を見せてあげたい｣50歳で沖縄No.1芸人の地位を捨て､東京に進出した俳優ベンビーさん、知られざるその素顔“人はいくつになっても挑戦できる”人生訓として流布されている言葉だ。とはいえ、たいていの人々は挑戦できるボーダーラインを決めて安定を求めて生きている。沖縄ピン芸人