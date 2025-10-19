pdcは10月20日、メイクブランドのピメルから「大うそつきマスカラ」（1,320円）を発売します。■5種の美容液成分でまつ毛のケアも！同商品は、マスカラ液とブラシ形状にこだわり、ボリュームとセパレート感を両立したマスカラです。絶妙な粘度とツヤ感を持つ濃密ブラック液でまつ毛1本1本を包み込み、密度の高いまつげを演出。重ね塗りをするほどにボリュームを自在にコントロールできるため、ボリュームマスカラが苦手な人でも使