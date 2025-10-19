資生堂は10月21日、肌荒れ対策ブランドのIHADA（イハダ）から「イハダ薬用リセットオイル」（2,420円）を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）にて限定発売します。肌荒れ対策ブランドのイハダは、「楽しいことに夢中になってしまい、（夜の）お手入れを手抜きしてしまいがち」という生活者の声に着目。朝の洗顔後に使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいに満ちた肌