昨今、芸能界でも話題が尽きない浮気・不倫問題。浮気や不倫を繰り返すのは、単なる「遊び」や「性格」の問題なのでしょうか？ じつは、その背景に「セックス依存症」という心の病気が隠れている可能性もあるそうです。なぜ、浮気や不倫を繰り返してしまうのか。セックス依存症とは、一体どんな病気なのか、どうすれば克服できるのか。医師の秋谷先生にわかりやすく解説していただきました。 監修医師：秋谷 進（東京西徳洲会