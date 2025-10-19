欧州予選を２位で通過した相手にゴールラッシュだ。モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップで、中国はグループステージ初戦でノルウェーと対戦。16分に先制点を奪うと、前半終了間際にPKで加点。２点リードで迎えた後半は、57分、82分、89分にネットを揺らす。最後まで攻撃の手を緩めず、５−０で大勝した。圧倒的な力の差を見せ、好スタートを切った中国。同国メディア『直播吧』で試合の結果が伝えられると、以下