NEWSの増田貴久が、倖田來未のライブを鑑賞。ライブ中にしていた自撮りを、倖田來未本人から指摘されたことを報告した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「#自撮りしたら#バレてた#ハズい」 増田貴久は、自身のSNSで、 「#倖田來未#やっぱすごかった#歌も踊りも#最高#演出も天才」 と倖田のライブを絶賛。 と同時に、 「#自撮りしたら#バレてた#ハズい」「#撮っていいよ#って言われたタイミン