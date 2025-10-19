●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄 利回り 10/17終値決算期 1ＩＮＶ6.26 68,00025/12 2サムティＲ6.12114,30026/01 3産業ファンド6.08141,70026/01 4グロバワン5.91141,80025/09 5三井不ロジ5.88109,60026/01 6いちごホテル5.8