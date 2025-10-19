北海道・旭川中央警察署は2025年10月18日、窃盗の疑いで、自称・札幌市横浜市の無職の女（63）が現行犯逮捕されたと発表しました。女は18日午前11時半ごろ、旭川市緑町の商業施設で、食料品2点（販売価格合計1114円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女が盗んだのは鶏肉と海苔で、トートバッグに入れたあと、会計をせずに退店する様子を警備員が目撃し、女はその場で取り押さえられました。調べに対し女は