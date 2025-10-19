兵庫県立病院の赤字が続いていることから、県は、病床稼働率が低い県立３病院で一部の病棟を一時的に閉め、入院患者を受け入れる病床を計１３０床休止すると決めた。県立病院は地域医療の要だが、物価高騰などで経営状況の悪化が加速していることから、厳しい決断を下した。（荒田憲助）病床を休止するのは、２０２５年度からが加古川医療センター（加古川市）の４６床と、淡路医療センター（洲本市）の３９床。２６年度からは