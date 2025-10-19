大阪・関西万博が13日に閉幕し、「万博ロス」「ミャクミャクロス」などの声があがるなか、各地の関連イベントが異例の事態となっている。【画像】ミャクミャクが東京出張整理券があっというま…大丸東京店の報告公式キャラクター・ミャクミャクは18日、東京を訪れ「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸東京店」に登場。同日3回のツーショット撮影会が行われたが、徹夜組が出るほどになった。整理券の配布に関して「