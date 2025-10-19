■G?・秋華賞（19日、京都競馬場・芝2000ｍ）【写真を見る】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想！本命はカムニャック“牝馬二冠”に期待【競馬・秋華賞】東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（28）が、G?・秋華賞をデータをもとにズバリ予想。秋華賞は、春の桜花賞とオークスに続く、牝馬三冠の最終戦。ここまでは、桜花賞をエンブロイダリー、オークスをカムニャックが制し、二冠を分け合った。エンブロイダリー