スコットランド1部レンジャーズの新監督にマスカット氏が就任へ中国1部・上海海港を率いるケヴィン・マスカット監督が、スコットランド1部レンジャーズの新監督に就任することで合意した。スコットランド紙「デイリー・レコード」は、過去48時間で交渉が成功裏に終わり、「複数年契約で大筋合意に至った」と報じている。レンジャーズは今後、上海海港側と補償金についての話し合いに入るという。52歳の指揮官がグラスゴーへ渡