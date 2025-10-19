大阪プロレスと大阪市此花区がこのほど、包括連携協定を結ぶことを発表した。１１月２日に同区内の正蓮寺川公園で開催予定のイベント「この花アートピクニック２０２５秋」で協定を締結する。両者は相互に連携しながら、区の魅力発信や区政のＰＲ、地域の防犯活動・美化など地域活性化など、様々な取り組みを推進する。大阪プロレスでは以前から大阪市では北区、城東区など、さらに松原市など府内の各地自体と同様の協定を結