元女優堀北真希さんの実妹でモデルのNANAMIが18日までに、自身のインスタグラムを更新。芸名を「奈々未」に改名することを発表した。「31歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、「無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」とつづった。続けて「いつも応援してくれる皆さん、そばで支えてくれる方々がいてくれるからこそ、今の私がいます。本当にありがと