NMB48の川上千尋（26）が18日までにインスタグラムを更新。阪神タイガースの日本シリーズ進出を祝福した。川上は「阪神タイガース日本シリーズ進出決定おめでとうございます！！」と書き出し、「やっぱり強い！！！“あと4つ”日本1を見れますように」と思いをつづった。そして「新公演初日、スタートしたのが佐藤輝明選手のホームランみたあとだったので、テンションめちゃくちゃ上がった状態でステージ立てました。ありが