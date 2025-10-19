今週末10月19日（日）、牝馬3冠最終戦の秋華賞・G?が行われる。舞台となる京都競馬場は今年で100周年、さらに秋華賞は今回で30回目。節目が重なった牝馬3冠最終戦で、春の2冠を分け合った2頭が激突する！2冠をかけ、2頭の女王が激突！4月の阪神競馬場。降りしきる雨を豪快に切り裂き、2歳女王アルマヴェローチェを下したエンブロイダリーが、桜の女王の座を掴んだ。しかし、続くオークスでは1番人気に支持されるも9着に敗れ、牝馬