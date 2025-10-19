元NMB48でモデルの上西怜（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。「#れーちゃんこれくしょん連載第5回目公開されました今回はチャイナ風衣装でお届けです」と報告した。胸元を大胆に露出した紺色トップスとミニスカートに、ニーハイストッキングで“絶対領域”を披露し、「＃キョンシー」とハッシュタグをつけたファッションをアップ。「少し早いハロウィンですね」とつづった。ファンやフォ