DeNAの大ファンで知られる歌手の相川七瀬（50）が18日までにインスタグラムのストーリーズを更新。今季限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）へ感謝を記した。相川は「三浦さんありがとう！お疲れ様でした！！」とつづり、三浦監督が花束を手にした姿を添えた。