2025年10月18日夜から19日朝にかけて、札幌市西区山の手でクマの目撃が相次ぎました。18日午後6時ごろ、山の手442番地付近の道路をクマが歩いているのを、車を運転していた50代女性が目撃しました。クマは体長1.5メートルほどとみられ、「北1条・宮の沢通」の方向へ坂道をしばらく下ったあと、付近の公衆トイレ付近で南東に曲がり、三角山の方へ姿を消したということです。一方19日午前7時ごろには、山の手1条13丁目5番付近