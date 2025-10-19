北海道・苫小牧警察署は2025年10月19日、窃盗の疑いで、苫小牧市に住む無職の69歳の男（住所・職業・年齢いずれも自称）が逮捕されたと発表しました。男は19日午前2時半ごろ、苫小牧市元中野町にあるコンビニエンスストアで、菓子パンなど4点（販売価格合計1051円）を盗んだ疑いが持たれています。店内で防犯カメラ映像を従業員が確認していたところ、男が商品を隠す様子が見られ、そのまま会計をせずに店を出たため、店舗の従業員