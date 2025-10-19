タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希（28）が19日、自身のSNSを更新し、新旧の運転免許証の画像を公開した。「免許証更新！無事に今回もゴールド」と書き出すと、黒髪の最新ショットでの新しい免許証や、金髪時代の過去の免許証など4枚の画像をアップ。「18歳で免許取得してから10年間無事故無違反」と明かした。ゆきぽよの投稿に、フォロワーからは「免許写真毎度このレベルで写れるのはやはり芸能人凄え」「普通免許証の