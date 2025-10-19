歌手のアグネス・チャン（70）が18日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。アグネスは「かっこいい錦野旦さんと久しぶりのツーショット。素敵な先輩です」とつづり、ライトブルーのドレス姿で赤いスーツ姿の歌手・錦野旦（76）とのツーショットを公開した。この投稿に「2人共若い」「アグネスさん美しい」「変わらず素敵です」などのコメントが寄せられている。