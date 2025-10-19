東京メトロは11月1日にダイヤ改正を銀座線で実施。ダイヤ改正により、土休日の列車本数が増えます。SNSでは、土休日の銀座線の混雑ぶりを嘆くと同時に、ダイヤ改正による混雑緩和への期待が感じられます。土休日の銀座線の混雑ぶりを確かめるべく、上京の機会を利用して、銀座線に乗車しました。【写真】京橋駅にはエスカレーターがない…その影響は土休日、日中時間帯の本数が大幅に増加ダイヤ改正の対象となる時間帯は、土曜日・