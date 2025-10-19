◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が試合前練習が始まってもグラウンドに姿を現さなかった。別メニューで調整するという。中村は18日、一ゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に塁審と衝突。救急搬送され「後頭部の打撲」と診断されていた。試合後、中村は「様子を見ながらという感じになると思う」と話していた。